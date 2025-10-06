Nike Sportswear
女子 Oversize 风圆领运动衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子 Oversize 风圆领运动衫为衣橱佳选单品融入精致细节，舒适有型，百搭实穿。 采用非起绒法式毛圈面料，舒适非凡；圆领设计搭配加长罗纹下摆和袖口，与其超宽松版型相得益彰。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： HV8724-261
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
