 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风工装夹克 - 粉白/粉白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风工装夹克

10% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风工装夹克采用超宽松版型和落肩设计，塑就时尚垂坠感。梭织帆布面料搭配柔软针织里料，为你缔造工装风格。


  • 显示颜色： 粉白/粉白
  • 款式： IF0337-103

产品细节

  • 刺绣标志
  • 弹性下摆
  • 弹性袖口
  • 正面口袋
  • 面料：100% 棉。里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉白/粉白
  • 款式： IF0337-103

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。