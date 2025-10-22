 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克 - 黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风教练夹克

24% 折让

利落场外型格，日常穿搭佳选。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克采用顺滑合成革，挺括有型，经久耐穿。 轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。 弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0477-010

Nike Sportswear

24% 折让

利落场外型格，日常穿搭佳选。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克采用顺滑合成革，挺括有型，经久耐穿。 轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。 弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 正面按扣扣合设计
  • 插手口袋
  • 面料：合成革。 里料：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO0477-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。