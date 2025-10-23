 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克 - 鲜亮勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/白色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风梭织夹克

鲜亮勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/白色
白色/白色/黑
庭紫/深渊绿/热情红

风格多变，醒目张扬？是的，这就是我想要的。Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用轻盈锦纶面料，呈现起皱外观。正面双向拉链设计，打造多变造型。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/鲜亮勃艮第酒红/白色
  • 款式： HV4108-652

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 下摆和袖口搭配弹性设计
  • 口袋设计
  • 肩部拼接
  • 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
