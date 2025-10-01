Nike Sportswear
女子 Oversize 风梭织夹克
10% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用棉质帆布面料，挺括耐穿，同时具有出众触感。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： HV1969-010
产品细节
- 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
- 顶端按扣饰有品牌标志
- 贴边口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
