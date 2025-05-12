Nike Sportswear
女子 Oversize 风梭织夹克
¥619¥89931% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克助你大放异彩。 拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感。 弹性袖口和下摆，与超宽松版型巧妙平衡。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
- 款式： HJ0177-060
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其他细节
轻盈网眼布里料，帮助提升舒适性
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 全长拉链开襟设计
- 衣领饰有刺绣耐克勾标志
- 背面饰有大号刺绣耐克勾轮廓标志
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
- 款式： HJ0177-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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