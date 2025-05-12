 

Nike Sportswear

女子 Oversize 风梭织夹克

¥619¥89931% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克助你大放异彩。 拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感。 弹性袖口和下摆，与超宽松版型巧妙平衡。


  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
  • 款式： HJ0177-060

Nike Sportswear

¥619¥89931% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克助你大放异彩。 拼接元素和缝制镶边，为造型增添立体感。 弹性袖口和下摆，与超宽松版型巧妙平衡。

其他细节

轻盈网眼布里料，帮助提升舒适性

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 衣领饰有刺绣耐克勾标志
  • 背面饰有大号刺绣耐克勾轮廓标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/黑/黑/黑
  • 款式： HJ0177-060

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。