 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克 - 山峰白/苍野灰/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风梭织夹克

44% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用棉质帆布面料，挺括耐穿，同时具有出众触感。轻盈塔夫绸里料，提升舒适感受。弹性下摆和袖口设计，为超宽松版型增添层次感。


  • 显示颜色： 山峰白/苍野灰/黑
  • 款式： HV1969-121

产品细节

  • 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
  • 顶端按扣饰有品牌标志
  • 贴边口袋
  • 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。