Nike Sportswear
女子 Oversize 风梭织夹克
10% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用优质斜纹面料和匠心细节，打造精致外观。超宽松版型，塑就宽松外观。双向拉链设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IF5452-010
Nike Sportswear
10% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用优质斜纹面料和匠心细节，打造精致外观。超宽松版型，塑就宽松外观。双向拉链设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。
产品细节
- 刺绣标志
- 拉链口袋
- 袖口配有纽扣
- 面料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/调色/黑
- 款式： IF5452-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。