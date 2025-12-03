Nike Sportswear
女子 Oversize 风梭织夹克
风格多变，醒目张扬？是的，这就是我想要的。Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用轻盈锦纶面料，呈现起皱外观。正面双向拉链设计，打造多变造型。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： HV4108-100
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 口袋设计
- 肩部拼接
- 后领下方饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
