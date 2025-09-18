 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织教练夹克 - 珍珠灰

Nike Sportswear

女子 Oversize 风梭织教练夹克

18% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织教练夹克采用优质棉料，结合超宽松版型，缔造轻松自在感受。梭织面料结合网眼布衬里，帮助保持舒爽。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IH9274-047

其他细节

  • 全长式按扣开襟设计结合下摆抽绳，方便打造专属外观
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机

产品细节

  • 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
