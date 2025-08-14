Nike Sportswear
女子 Oversize 风梭织教练夹克
10% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织教练夹克采用优质棉料，结合超宽松版型，缔造轻松自在感受。梭织面料结合网眼布衬里，帮助保持舒爽。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IH9274-047
其他细节
- 全长式按扣开襟设计结合下摆抽绳，方便打造专属外观
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
