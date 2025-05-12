Nike Sportswear
女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
¥379¥59936% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用厚实法式毛圈面料和超宽松版型，呈现自然垂坠效果，营造柔软舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HF9492-133
Nike Sportswear
¥379¥59936% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用厚实法式毛圈面料和超宽松版型，呈现自然垂坠效果，营造柔软舒适的穿着感受。
产品细节
- 100% 棉
- 左袖饰有刺绣耐克勾标志
- 开放式下摆
- 罗纹袖口
- 正面饰有印花图案
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HF9492-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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