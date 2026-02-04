Nike Sportswear
男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫
21% 折让
Nike Sportswear 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用超宽松版型，助你畅享非凡舒适感受。厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IR0103-030
其他细节
- 超宽松版型营造充裕活动空间，令你自如畅动
- 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造出众舒适效果
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
