 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫 - 白色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫

23% 折让

穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，搭配厚实罗纹下摆和短款剪裁。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO0468-100

产品细节

  • 印花和刺绣图案
  • 风帽搭配蕾丝装饰和抽绳
  • 弹性袖口
  • 面料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
