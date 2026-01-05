Nike Sportswear
女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫
23% 折让
穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，搭配厚实罗纹下摆和短款剪裁。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0468-100
产品细节
- 印花和刺绣图案
- 风帽搭配蕾丝装饰和抽绳
- 弹性袖口
- 面料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
