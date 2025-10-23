Nike Sportswear
女子 Oversize 风短袖翻领上衣
29% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风短袖翻领上衣采用厚实棉混纺面料，塑就出众结构感。 超宽松版型，助你飒出个性风采。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： IB2154-010
产品细节
- 62% 棉/38% 聚酯纤维
- 隐藏式按扣前襟
- 短款设计
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
