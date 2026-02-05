Nike Sportswear
女子 Oversize 风运动夹克
10% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风运动夹克采用超宽松版型、落肩设计和宽松衣袖，塑就时尚垂坠感。轻盈塔夫绸面料，为你提供出色包覆。
- 显示颜色： 深队红/粉白/粉白/粉白
- 款式： IF0333-613
产品细节
- 刺绣标志
- 正面按扣开襟设计
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
