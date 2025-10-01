Nike Sportswear
女子 Oversize 风针织全长拉链开襟连帽衫
¥649
匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈。 超宽松版型结合落肩设计，为衣身和衣袖营造宽敞空间。
- 显示颜色： 沙紫
- 款式： IO0482-508
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 分离袋鼠式口袋
- 金属拉链
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 沙紫
- 款式： IO0482-508
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
