 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫 - 图腾黑紫/精致红褐色/图腾黑紫

Nike Sportswear

女子 Oversize 风针织套头连帽衫

¥799
图腾黑紫/精致红褐色/图腾黑紫
黑/黑/黑
粉白/白色/粉白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫采用优质面料和精致细节，打造精致外观。双面针织面料，柔软顺滑且富有结构感。风帽中央的拉链设计，提供多种穿着方式，而衣袖上的铰接褶皱则增添了立体感。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/精致红褐色/图腾黑紫
  • 款式： IF0329-502

Nike Sportswear

¥799

产品细节

  • 左侧袖口饰有刺绣标志
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维 
  • 可机洗 
