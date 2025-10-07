 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织翻领衫 - 深藏青

女子 Oversize 风针织翻领衫

匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织翻领衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。 领口拉链开襟和翻领设计，搭配蕾丝装饰，塑就精致外观。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IO3848-410

产品细节

  • 刺绣标志
  • 罗纹下摆和袖口
  • 金属拉链
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IO3848-410

