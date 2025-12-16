Nike Sportswear
女子 Oversize 风针织运动夹克
¥899
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织运动夹克采用优质面料和精致细节，打造干净利落的外观。双面针织面料，质感柔软顺滑且富有结构感，下摆搭配松紧抽绳，可自行调节贴合度。
- 显示颜色： 调色炭黑/铁灰
- 款式： IF0654-071
产品细节
- 左侧袖口饰有刺绣标志
- 正面拉链开襟设计
- 插手口袋
- 后领内里挂环设计
- 面料：50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
