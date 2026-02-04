Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子全长拉链开襟加绒连帽衫
11% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子全长拉链开襟加绒连帽衫采用加长抽绳和宽版罗纹细节设计，为这款经典连帽衫平添精致格调。加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软非凡；双向拉链设计，可供打造多变造型。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白
- 款式： HJ0996-104
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 正面口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
