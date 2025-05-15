Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子加绒高腰阔腿运动裤
¥459¥54916% 折让
针织单品焕新升级，以舒适非凡的运动裤更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿运动裤采用加长阔腿和裤脚外侧开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。腰部搭配加宽罗纹和前开口抽绳，助你打造个性造型。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： DQ5616-010
Nike Sportswear Phoenix Fleece
¥459¥54916% 折让
针织单品焕新升级，以舒适非凡的运动裤更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿运动裤采用加长阔腿和裤脚外侧开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。腰部搭配加宽罗纹和前开口抽绳，助你打造个性造型。
其他细节
- 加绒针织面料表面触感顺滑，内里温暖舒适，是叠搭的理想之选
- 腰部采用加宽罗纹设计，提升舒适度和结构感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 高腰设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 侧边口袋设计
- 编织抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： DQ5616-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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