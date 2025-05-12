 

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子加绒高腰阔腿运动裤

¥379¥54930% 折让

针织单品焕新升级，以舒适非凡的运动裤更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿运动裤采用加长阔腿和裤脚外侧开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。腰部搭配加宽罗纹和前开口抽绳，助你打造个性造型。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5616-010

Nike Sportswear Phoenix Fleece

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针织单品焕新升级，以舒适非凡的运动裤更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿运动裤采用加长阔腿和裤脚外侧开衩设计，尽显挚爱运动鞋魅力。腰部搭配加宽罗纹和前开口抽绳，助你打造个性造型。

其他细节

  • 加绒针织面料表面触感顺滑，内里温暖舒适，是叠搭的理想之选
  • 腰部采用加宽罗纹设计，提升舒适度和结构感

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 高腰设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 侧边口袋设计
  • 编织抽绳
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5616-010

尺寸与尺码

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

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更多信息

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