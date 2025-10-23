Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子宽松短款全长拉链开襟加绒连帽衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子宽松短款全长拉链开襟加绒连帽衫采用舒适加绒针织面料、双向拉链设计与宽松版型，是营造叠搭风格的理想选择，让你轻松玩转时尚造型。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/帆白
- 款式： HJ0941-480
Nike Sportswear Phoenix Fleece
36% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子宽松短款全长拉链开襟加绒连帽衫采用舒适加绒针织面料、双向拉链设计与宽松版型，是营造叠搭风格的理想选择，让你轻松玩转时尚造型。
其他细节
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡
- 风帽抽绳搭配罗纹袖口和下摆，提升整体格调
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/帆白
- 款式： HJ0941-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。