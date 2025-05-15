 

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子高腰法式毛圈阔腿运动裤

¥429¥54921% 折让
黑/帆白
帆白/黑

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰法式毛圈阔腿运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用法式毛圈面料，结合全长高腰阔腿设计，彰显个性风采。该运动裤柔软挺括，是别具一格的出众单品。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FZ7208-010

Nike Sportswear Phoenix Fleece

¥429¥54921% 折让

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰法式毛圈阔腿运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用法式毛圈面料，结合全长高腰阔腿设计，彰显个性风采。该运动裤柔软挺括，是别具一格的出众单品。

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 高腰设计搭配抽绳，营造舒适贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 罗纹腰部设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FZ7208-010

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