Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子高腰法式毛圈阔腿运动裤
¥349¥54936% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰法式毛圈阔腿运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用法式毛圈面料，结合全长高腰阔腿设计，彰显个性风采。该运动裤柔软挺括，是别具一格的出众单品。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FZ7208-010
Nike Sportswear Phoenix Fleece
¥349¥54936% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰法式毛圈阔腿运动裤掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用法式毛圈面料，结合全长高腰阔腿设计，彰显个性风采。该运动裤柔软挺括，是别具一格的出众单品。
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 高腰设计搭配抽绳，营造舒适贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 罗纹腰部设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FZ7208-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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