 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰 Oversize 风加绒运动裤 - 调色桦树色/黑

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子高腰 Oversize 风加绒运动裤

调色桦树色/黑
动物群棕/帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰 Oversize 风加绒运动裤，以非凡舒适感受焕新升级你的日常穿搭佳选。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，无论是出差奔波还是在家追剧，皆可让你尽享舒适感受。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造休闲舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 调色桦树色/黑
  • 款式： FZ5997-051

其他细节

  • 包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机

产品细节

  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 左腿饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。