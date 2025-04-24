Nike Sportswear Phoenix Fleece

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Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰 Oversize 风加绒运动裤，以非凡舒适感受焕新升级你的穿搭佳选。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，无论是出差奔波还是在家追剧，皆可让你尽享舒适感受。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造舒适休闲的穿着感受。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。