 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 情人节女子短款运动衫 - 调色暗灰

Nike Sportswear Phoenix Fleece

情人节女子短款运动衫

36% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子短款运动衫时尚百搭，让人一见倾心。厚实法式毛圈面料结合超宽松版型，下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就出众结构感。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HV8731-063

Nike Sportswear Phoenix Fleece

36% 折让

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子短款运动衫时尚百搭，让人一见倾心。厚实法式毛圈面料结合超宽松版型，下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就出众结构感。

其他细节

  • 厚实法式毛圈面料表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就出众结构感
  • 落肩接缝搭配宽松衣袖，尽显休闲随性风范

产品细节

  • 领口拉链开襟设计
  • 加长罗纹下摆、袖口和衣领
  • 刺绣图案
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HV8731-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。