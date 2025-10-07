Nike Sportswear Phoenix Fleece
情人节女子短款运动衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子短款运动衫时尚百搭，让人一见倾心。厚实法式毛圈面料结合超宽松版型，下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就出众结构感。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HV8731-063
Nike Sportswear Phoenix Fleece
36% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子短款运动衫时尚百搭，让人一见倾心。厚实法式毛圈面料结合超宽松版型，下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就出众结构感。
其他细节
- 厚实法式毛圈面料表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，塑就出众结构感
- 落肩接缝搭配宽松衣袖，尽显休闲随性风范
产品细节
- 领口拉链开襟设计
- 加长罗纹下摆、袖口和衣领
- 刺绣图案
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HV8731-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。