Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒套头连帽衫
18% 折让
加绒单品焕新升级，以舒适非凡的连帽衫更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，助你保持放松和舒适；加长罗纹细节和正面大号口袋等加大元素，缔造醒目外观，助你彰显出众风范。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白
- 款式： DQ5861-667
其他细节
- 落肩和宽大衣袖设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，是理想叠搭之选
- 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
- 4 片式拼接风帽，塑就简约出众外观
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 刺绣耐克勾勾标志
- 正面大号口袋
- 加长抽绳
- 4 片式拼接风帽
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
