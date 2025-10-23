 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒套头连帽衫 - 砂岩灰粉/帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子 Oversize 风加绒套头连帽衫

18% 折让
砂岩灰粉/帆白
黑/帆白
大学灰/帆白

加绒单品焕新升级，以舒适非凡的连帽衫更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，助你保持放松和舒适；加长罗纹细节和正面大号口袋等加大元素，缔造醒目外观，助你彰显出众风范。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白
  • 款式： DQ5861-667

Nike Sportswear Phoenix Fleece

18% 折让

加绒单品焕新升级，以舒适非凡的连帽衫更新你的衣橱。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒套头连帽衫采用超宽松版型，助你保持放松和舒适；加长罗纹细节和正面大号口袋等加大元素，缔造醒目外观，助你彰显出众风范。

其他细节

  • 落肩和宽大衣袖设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，是理想叠搭之选
  • 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
  • 4 片式拼接风帽，塑就简约出众外观

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 正面大号口袋
  • 加长抽绳
  • 4 片式拼接风帽
  • 可机洗
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/帆白
  • 款式： DQ5861-667

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。