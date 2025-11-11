Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫
10% 折让
以其非凡舒适感受，焕新升级你的针织穿搭佳选。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫采用正合潮流的短款设计，打造叠搭佳选。这款半长拉链开襟运动衫的下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就醒目外观，助你畅享舒适，在人群中脱颖而出。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： DQ5768-133
其他细节
- 落肩结合宽大衣袖设计，打造超宽松版型
- 采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，是理想叠搭之选
- 下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 半长拉链开襟设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
