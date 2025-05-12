Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风图案加绒圆领运动衫
¥349¥54936% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风图案加绒圆领运动衫以匠心设计致意 Nike 历史上的重要年份，让过去与现在交织。 加长罗纹袖口与下摆，凸显超宽松版型。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ0950-010
Nike Sportswear Phoenix Fleece
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Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风图案加绒圆领运动衫以匠心设计致意 Nike 历史上的重要年份，让过去与现在交织。 加长罗纹袖口与下摆，凸显超宽松版型。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 双色罗纹领口与袖口
- 胸前刺绣细节设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ0950-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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