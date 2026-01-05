Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风圆领加绒运动衫
36% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领加绒运动衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。该运动衫采用超宽松版型和加宽罗纹细节，打造出众型格。
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： DQ5762-009
Nike Sportswear Phoenix Fleece
36% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领加绒运动衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。该运动衫采用超宽松版型和加宽罗纹细节，打造出众型格。
其他细节
- 采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，塑就冷天理想之选
- 袖口和下摆采用加宽罗纹设计，提升舒适度和结构感
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： DQ5762-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。