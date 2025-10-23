 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领运动衫 - 帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子 Oversize 风圆领运动衫

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领运动衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。 法式毛圈面料结合超宽松版型，缔造休闲舒适感受；下摆和袖口采用加长罗纹设计，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ4737-133

Nike Sportswear Phoenix Fleece

29% 折让

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领运动衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。 法式毛圈面料结合超宽松版型，缔造休闲舒适感受；下摆和袖口采用加长罗纹设计，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ4737-133

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。