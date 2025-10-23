Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风圆领运动衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风圆领运动衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。 法式毛圈面料结合超宽松版型，缔造休闲舒适感受；下摆和袖口采用加长罗纹设计，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HQ4737-133
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
