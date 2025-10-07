 
Nike Sportswear Plush 女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫 - 黑/暗烟灰

Nike Sportswear Plush

女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Plush 女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫宽松舒适，令你在气温骤降时靓丽不减。柔软摇粒绒面料，助你在冷天畅享温暖舒适。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DQ6845-010

Nike Sportswear Plush

30% 折让

Nike Sportswear Plush 女子时尚短款摇粒绒圆领运动衫宽松舒适，令你在气温骤降时靓丽不减。柔软摇粒绒面料，助你在冷天畅享温暖舒适。

其他细节

  • 宽松衣袖和衣身结合落肩设计，塑就经典外观和舒适感受
  • 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： DQ6845-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。