Nike Sportswear
Premium 男子薄绒运动衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Premium 男子薄绒运动衫采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，兼具温暖效果与舒适性，助你打造出众型格。精致设计细节，提升整体格调。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IB5450-657
Nike Sportswear
36% 折让
Nike Sportswear Premium 男子薄绒运动衫采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，兼具温暖效果与舒适性，助你打造出众型格。精致设计细节，提升整体格调。
产品细节
- 下摆、领口和袖口采用罗纹设计
- 左下摆饰有梭织标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： IB5450-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。