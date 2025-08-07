 
Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖口袋T恤 - 黑

Nike Sportswear Premium Essentials

男子长袖口袋T恤

20% 折让

Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖口袋T恤是一款衣橱佳选单品，出自 Premium Essentials 系列，塑就优质外观。厚实棉料结合宽松版型，提供充裕活动空间，为你打造休闲风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： DR7930-011

舒适出众

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，打造轻松休闲外观
  • 厚实棉料，质感出众且富有结构感
  • 胸前口袋覆盖局部刺绣 Futura 标志，打造经典 Nike 外观

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹袖口和衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DR7930-011

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。