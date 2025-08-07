Nike Sportswear Premium Essentials
男子长袖口袋T恤
20% 折让
Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖口袋T恤是一款衣橱佳选单品，出自 Premium Essentials 系列，塑就优质外观。厚实棉料结合宽松版型，提供充裕活动空间，为你打造休闲风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DR7930-011
舒适出众
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，打造轻松休闲外观
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 胸前口袋覆盖局部刺绣 Futura 标志，打造经典 Nike 外观
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹袖口和衣领
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
