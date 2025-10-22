Nike Sportswear

¥1,299

焕新你的冬日衣橱

Nike Sportswear Punk 男子夹克将经典 Nike 细节和朋克文化的 DIY 美学元素融合在一起。实用口袋和细节方便快速安全地存储小物件；保暖结构和缎面表层帮助你在湿冷的天气中保持温暖干爽。

DIY 美学理念

灵感源自朋克文化的 DIY 美学理念，身后拼接采用缝制贴片，融入印花删除线 Futura 图案。胸部的金属 Nike 图案媲美朋克背心和夹克上的铆钉和金属元素。

舒适温暖

柔软合成材质填充物，在气温下降时提供轻盈保暖的穿着体验。

不羁细节

缎面表层以 DIY 拼贴和细节为灵感，融入醒目金属标志、粗粝风格贴片设计和 Nike 细节。

安全收纳

翻盖暖手口袋和拉链衣袖口袋，可安全存放物品。