Nike Sportswear
Punk 男子夹克
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Punk 男子夹克将经典 Nike 细节和朋克文化的 DIY 美学元素融合在一起。实用口袋和细节方便快速安全地存储小物件；保暖结构和缎面表层帮助你在湿冷的天气中保持温暖干爽。
- 显示颜色： 沼泽暮光黄/电力橙
- 款式： CZ1671-380
焕新你的冬日衣橱
焕新你的冬日衣橱
DIY 美学理念
灵感源自朋克文化的 DIY 美学理念，身后拼接采用缝制贴片，融入印花删除线 Futura 图案。胸部的金属 Nike 图案媲美朋克背心和夹克上的铆钉和金属元素。
舒适温暖
柔软合成材质填充物，在气温下降时提供轻盈保暖的穿着体验。
不羁细节
缎面表层以 DIY 拼贴和细节为灵感，融入醒目金属标志、粗粝风格贴片设计和 Nike 细节。
安全收纳
翻盖暖手口袋和拉链衣袖口袋，可安全存放物品。
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。外接片：100% 棉。
- 可机洗
