Nike Sportswear Revival
Lightweight 男子梭织夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Revival Lightweight 男子梭织夹克采用梭织面料结合ColorDry 染色工艺，焕新演绎人气轻盈拉链设计。精心打造的拼接设计，有助减少制作过程中的原材料浪费。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 日晕黄/帆白
- 款式： DC6978-761
轻盈拉链
ColorDry 染色工艺
加压染色工艺，打造个性外观。
梭织面料
轻盈梭织面料，柔软顺滑。
高效结构，减少材耗
裁剪结构拼接时谨慎备至，尽可能提高利用率。该方法有助于加固结构，可减少材料浪费。
匠心细节
下摆栓扣和拉链头均搭配 Nike Grind 材料，其原料源自生产过程中产生的边角料。
其他细节
织带镶边，凸显正面插手口袋设计
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
