 
Nike Sportswear Revival Lightweight 男子梭织夹克 - 日晕黄/帆白

Nike Sportswear Revival

Lightweight 男子梭织夹克

¥599
日晕黄/帆白
黑曜石色/帆白

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Revival Lightweight 男子梭织夹克采用梭织面料结合ColorDry 染色工艺，焕新演绎人气轻盈拉链设计。精心打造的拼接设计，有助减少制作过程中的原材料浪费。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 日晕黄/帆白
  • 款式： DC6978-761

Nike Sportswear Revival

¥599

轻盈拉链

Nike Sportswear Revival Lightweight 男子梭织夹克采用梭织面料结合ColorDry 染色工艺，焕新演绎人气轻盈拉链设计。精心打造的拼接设计，有助减少制作过程中的原材料浪费。该产品含有再生聚酯纤维。

ColorDry 染色工艺

加压染色工艺，打造个性外观。

梭织面料

轻盈梭织面料，柔软顺滑。

高效结构，减少材耗

裁剪结构拼接时谨慎备至，尽可能提高利用率。该方法有助于加固结构，可减少材料浪费。

匠心细节

下摆栓扣和拉链头均搭配 Nike Grind 材料，其原料源自生产过程中产生的边角料。

其他细节

织带镶边，凸显正面插手口袋设计

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：80% 聚酯纤维/20% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 日晕黄/帆白
  • 款式： DC6978-761

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。