 
Nike Sportswear RPM 双肩包 - 黑紫/黑/沙紫

Nike Sportswear RPM

双肩包

44% 折让

Nike Sportswear RPM 双肩包采用匠心设计，令所需物品轻松随行。无论是在阳光明媚的日子里去远足，还是在周边徒步，这款包皆可为你提供充裕空间，在有序收纳物品的同时助你保持舒适。宽敞主袋搭配多个拉链口袋，背面和肩带均融入加垫设计，适合长时间行走时背携。


  • 显示颜色： 黑紫/黑/沙紫
  • 款式： FD7544-540

其他细节

  • 背面拉链隔层设计，可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 背面拉链口袋，打造安全携带体验
  • 胸部稳定固定带有助于分散双肩包的重量，助你在长时间携背时保持舒适

产品细节

  • 提环设计
  • 尺寸：53 x 32 x 19 厘米
  • 容积：约 23 升
  • 重量：约 652 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑紫/黑/沙紫
  • 款式： FD7544-540

