Nike Sportswear RPM
双肩包
18% 折让
Nike Sportswear RPM 双肩包采用匠心设计，令所需物品轻松随行。无论是在阳光明媚的日子里去远足，还是在周边徒步，这款双肩包皆可为你提供充裕空间，在有序收纳物品的同时助你保持舒适。宽敞主袋搭配多个拉链口袋，背面和肩带均融入加垫设计，适合长时间行走时背携。
- 显示颜色： 黑紫/黑/沙紫
- 款式： FD7544-540
其他细节
- 背面拉链隔层可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 背面拉链口袋，提供安全储物空间
- 胸部稳定固定带有助于分散双肩包的重量，助你在长时间携背时保持舒适
产品细节
- 提环设计
- 尺寸：53 x 32 x 19 厘米
- 容积：约 23 升
- 重量：约 652 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
