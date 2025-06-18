Nike Sportswear RPM 托特包空间宽敞，结实耐用。拉链主袋结合内置水壶口袋和加垫电脑保护套，为水壶和笔记本电脑提供充裕存储空间；织带挂环包覆包身，便于添加更多配件；绳索提手，方便携带。1 个内部拉链口袋，便于收纳小物品；梭织面料，经久耐用。

Nike Sportswear RPM 托特包空间宽敞，结实耐用。拉链主袋结合内置水壶口袋和加垫电脑保护套，为水壶和笔记本电脑提供充裕存储空间；织带挂环包覆包身，便于添加更多配件；绳索提手，方便携带。1 个内部拉链口袋，便于收纳小物品；梭织面料，经久耐用。

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