 

Nike Sportswear

RPM 情人节托特包

¥359¥59940% 折让

Nike Sportswear RPM 托特包空间宽敞，结实耐用。拉链主袋结合内置水壶口袋和加垫电脑保护套，为水壶和笔记本电脑提供充裕存储空间；织带挂环包覆包身，便于添加更多配件；绳索提手，方便携带。1 个内部拉链口袋，便于收纳小物品；梭织面料，经久耐用。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FJ0439-010

Nike Sportswear

¥359¥59940% 折让

Nike Sportswear RPM 托特包空间宽敞，结实耐用。拉链主袋结合内置水壶口袋和加垫电脑保护套，为水壶和笔记本电脑提供充裕存储空间；织带挂环包覆包身，便于添加更多配件；绳索提手，方便携带。1 个内部拉链口袋，便于收纳小物品；梭织面料，经久耐用。

其他细节

  • 内置套袋可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 结实梭织面料，经久耐用
  • 内部拉链口袋，便于收纳小物品

产品细节

  • 尺寸：53 x 32 x 19 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FJ0439-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。