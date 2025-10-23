Nike Sportswear "Smith Summit"
女子防晒拒水夹克
20% 折让
Nike Sportswear "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，巧搭防紫外线技术，塑就百搭风范。双向拉链开襟搭配松紧抽绳下摆，可供自主调节，打造多变造型。
- 显示颜色： 淡象牙白/浅卡其/浅骨色
- 款式： HV0584-110
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
此系列在美国俄勒冈州设计和测试，灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
匠心技术
拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用网眼布里料拼接巧搭开口设计，提升透气性，缔造非凡舒适感受。
充足储物空间
拉链工装口袋和两侧大号口袋，提供充裕储物空间。
其他细节
- ACG 三角钩环，便于挂放钥匙或口哨等可夹挂的随身物品
- 立体剪裁接缝，提升结构感
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
