 
Nike Sportswear "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克 - 土绿/海藻绿/山峰白

Nike Sportswear "Smith Summit"

女子防晒拒水夹克

¥1,599
土绿/海藻绿/山峰白
暗赤褐/苔木棕色/马拉喀什橙/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Sportswear "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，巧搭防紫外线技术，塑就百搭风范。双向拉链开襟搭配松紧抽绳下摆，可供自主调节，打造多变造型。


  • 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
  • 款式： HV0584-364

Nike Sportswear "Smith Summit"

¥1,599

Nike Sportswear "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，巧搭防紫外线技术，塑就百搭风范。双向拉链开襟搭配松紧抽绳下摆，可供自主调节，打造多变造型。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

此系列在美国俄勒冈州设计和测试，灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

匠心技术

拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用网眼布里料拼接巧搭开口设计，提升透气性，缔造非凡舒适感受。

充足储物空间

拉链工装口袋和两侧大号口袋，提供充裕储物空间。

其他细节

  • ACG 三角钩环，便于挂放钥匙或口哨等可夹挂的随身物品
  • 立体剪裁接缝，提升结构感

产品细节

  • UPF 40+
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 土绿/海藻绿/山峰白
  • 款式： HV0584-364

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。