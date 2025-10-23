Nike Sportswear "Smith Summit"

¥1,599

Nike Sportswear "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，巧搭防紫外线技术，塑就百搭风范。双向拉链开襟搭配松紧抽绳下摆，可供自主调节，打造多变造型。

经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩

此系列在美国俄勒冈州设计和测试，灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

匠心技术

拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用网眼布里料拼接巧搭开口设计，提升透气性，缔造非凡舒适感受。

充足储物空间

拉链工装口袋和两侧大号口袋，提供充裕储物空间。