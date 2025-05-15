Nike Sportswear Solo Swoosh
男子加绒收口长裤
¥639¥79920% 折让
Nike Sportswear Solo Swoosh 男子加绒收口长裤采用厚实加绒针织面料，将经典运动裤的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。臀部和大腿部位采用宽松设计，到裤管口处略微收窄。
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： HJ2233-297
Nike Sportswear Solo Swoosh
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Nike Sportswear Solo Swoosh 男子加绒收口长裤采用厚实加绒针织面料，将经典运动裤的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。臀部和大腿部位采用宽松设计，到裤管口处略微收窄。
其他细节
- 碧纹洗染色工艺，令每条长裤呈现独特的水洗效果和色彩饱和度
- 右裤腿“SWOOSH”刺绣图案，塑就出众外观
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 耐克勾标志贴片
- 拉链插手口袋
- 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： HJ2233-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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