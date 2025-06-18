 

Nike Sportswear Solo Swoosh

男子加绒收口长裤

¥799

Nike Sportswear Solo Swoosh 男子加绒收口长裤采用厚实加绒针织面料，将经典运动裤的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。臀部和大腿部位采用宽松设计，到裤管口处略微收窄。


  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： HJ2233-297

Nike Sportswear Solo Swoosh

¥799

Nike Sportswear Solo Swoosh 男子加绒收口长裤采用厚实加绒针织面料，将经典运动裤的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。臀部和大腿部位采用宽松设计，到裤管口处略微收窄。

其他细节

  • 碧纹洗染色工艺，令每条长裤呈现独特的水洗效果和色彩饱和度
  • 右裤腿“SWOOSH”刺绣图案，塑就出众外观

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 耐克勾标志贴片
  • 拉链插手口袋
  • 面料：84% 棉/16% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： HJ2233-297

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