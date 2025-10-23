Nike Sportswear Sport Essentials+ 男子摇粒绒长裤集赏心悦目和应对寒冷于一身，为你的冬日衣橱增添温暖。 后身口袋和侧边接缝采用顺滑锦纶拼接，与柔软摇粒绒面料相得益彰。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

