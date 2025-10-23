 
Nike Sportswear Sport Essentials+ 男子摇粒绒长裤 - 黑/白色

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Sport Essentials+ 男子摇粒绒长裤集赏心悦目和应对寒冷于一身，为你的冬日衣橱增添温暖。 后身口袋和侧边接缝采用顺滑锦纶拼接，与柔软摇粒绒面料相得益彰。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。


寒冷天气，轻松取胜

Nike Sportswear Sport Essentials+ 男子摇粒绒长裤集赏心悦目和应对寒冷于一身，为你的冬日衣橱增添温暖。 后身口袋和侧边接缝采用顺滑锦纶拼接，与柔软摇粒绒面料相得益彰。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。

温暖舒适

摇粒绒面料，柔软温暖，塑就日常穿搭佳选。

梭织拼接

侧边接缝和后身口袋以锦纶面料拼接加固，添加出众顺滑质感。

休闲舒适

弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果。 侧缝口袋，方便快速收纳手机、钥匙和卡片。

其他细节

  • 后身口袋，为小物品提供额外存储空间
  • 左侧饰有刺绣 Futura 标志

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。 外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

