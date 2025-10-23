Nike Sportswear Sport Essentials+
男子摇粒绒长裤
Nike Sportswear Sport Essentials+
30% 折让
寒冷天气，轻松取胜
Nike Sportswear Sport Essentials+ 男子摇粒绒长裤集赏心悦目和应对寒冷于一身，为你的冬日衣橱增添温暖。 后身口袋和侧边接缝采用顺滑锦纶拼接，与柔软摇粒绒面料相得益彰。 此外，该产品含有再生聚酯纤维。
温暖舒适
摇粒绒面料，柔软温暖，塑就日常穿搭佳选。
梭织拼接
侧边接缝和后身口袋以锦纶面料拼接加固，添加出众顺滑质感。
休闲舒适
弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果。 侧缝口袋，方便快速收纳手机、钥匙和卡片。
其他细节
- 后身口袋，为小物品提供额外存储空间
- 左侧饰有刺绣 Futura 标志
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。 外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD4893-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
