Nike Sportswear Street
杨力维同款女子 Oversize 风短袖图案球衣
Nike Sportswear Street 女子 Oversize 风短袖图案球衣采用网眼布与光泽感针织面料拼接而成，焕新升级经典球衣。 超宽松版型，缔造宽大舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HJ0281-010
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 胸前饰有轮廓刺绣
- 艺术家和运动员标签
- 后身饰有印花图案
- 可机洗
