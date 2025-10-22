Nike Sportswear Swoosh
男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克
42% 折让
穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子仿羊羔绒全长拉链开襟双面穿夹克，畅享柔软触感带来的温暖感受。夹克采用双面穿设计，结合仿羊羔绒面料，是寒冷天气的理想叠搭之选。夹克反穿时，起皱梭织里料转化为表层，缔造休闲外观；仿羊羔绒面料层则转而成为里料，倍添舒适感受。
- 显示颜色： 深藏青/白色/团队蓝灰/白色
- 款式： BQ6546-411
内外兼修，畅享舒适
其他细节
- 双面穿设计，打造两种造型
- 起皱梭织面料，轻盈耐穿
- 仿羊羔绒面料，帮助在寒冷天气中畅享温暖
- 大号 Swoosh 标志，缔造醒目外观
- 弹性下摆和袖口，缔造易于叠搭的舒适穿着体验
- 双向拉链，可自行调整贴合度，打造多变造型
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 侧边拉链口袋
- 外层面料：83% 聚酯纤维/17% 腈纶。内层面料：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
